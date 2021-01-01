Путин назвал главный тост на Новый год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал главный для своей семьи и друзей тост на Новый год.

«Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей и за коллег, но вот у меня и у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один — за Россию», — заявил он на ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию вел РБК.

Он добавил, что у него, как и у многих россиян, на Новый год всегда тостов много. Тем не менее, по его словам, количество тостов не важно — важно только, чтобы количество выпитого шампанского было умеренным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал, что Путин обычно встречает Новый год «как все» в кругу «родных, близких и друзей». Свободное время на новогодних праздниках президент нередко тратит на «любимые занятия спортом», в том числе хоккей и плавание.

