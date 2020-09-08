В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
В Латвии заявили о надежде провести ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией Спорт, 10:41 Число смертей от коронавирусной инфекции в России приблизилось к 18 тыс. Общество, 10:38 В Москве выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:37 За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек Общество, 10:35 В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера Политика, 10:34 МВД Украины соощило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии Политика, 10:31 Камеры-невидимки и прозрачные телевизоры: какими будут гаджеты будущего Индустрия 4.0, 10:30  Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 10:16 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1250 человек Общество, 10:09 Segezha Group перешла на систему управления предприятием на базе SAP Пресс-релиз, 10:00 Банк «Россия» стал единственным частным кредитором Utair Бизнес, 10:00 Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России Экономика, 10:00 Из чего состоит формула успешных продаж на рынке стройматериалов Pro, 09:55 В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога Экономика, 09:52
Экономика ,  
0 

В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа заявил о планах внести законопроект, который обнуляет налог для самозанятого, если его доход не превышает прожиточный минимум. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению Чепы, для самозанятого, который только начинает свое дело, необходимы соответствующие льготы, чтобы его дело могло встать на ноги и появилась возможность зарабатывать.

Законопроект парламентарии планируют внести в Госдуму в текущую осеннюю сессию.

С 1 января в России действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволяет работать без отчетности и визитов в налоговые органы. Для этого самозанятые должны зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В программе могут участвовать люди, у которых нет работодателя и наемных сотрудников и которые сами создают продукт или услугу. Помимо этого, они должны получать доход не более 2,4 млн руб. в год. Налоговая ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Экономика
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на 28 августа,
общая численность самозанятых достигла 1 млн россиян. В конце 2019 года их было 330 тыс. человек. С начала эксперимента самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов. Сейчас специальный режим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов, сообщали в ФНС.

Теги: Госдума, самозанятые
Материалы по теме
Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году
Экономика
«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter