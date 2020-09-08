В Госдуме предложили освободить часть самозанятых от налога

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Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа заявил о планах внести законопроект, который обнуляет налог для самозанятого, если его доход не превышает прожиточный минимум. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению Чепы, для самозанятого, который только начинает свое дело, необходимы соответствующие льготы, чтобы его дело могло встать на ноги и появилась возможность зарабатывать.

Законопроект парламентарии планируют внести в Госдуму в текущую осеннюю сессию.

С 1 января в России действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволяет работать без отчетности и визитов в налоговые органы. Для этого самозанятые должны зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В программе могут участвовать люди, у которых нет работодателя и наемных сотрудников и которые сами создают продукт или услугу. Помимо этого, они должны получать доход не более 2,4 млн руб. в год. Налоговая ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями.