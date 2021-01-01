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Политика ,  
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Путин предостерег от агрессивных реакций на оскорбления чувства верующих

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Оскорбления чувств верующих должны получать ответную реакцию, но не агрессивную. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию ведет РБК.

«Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию», — отметил он, подчеркнув, что она в то же время «не должна быть агрессивной» и не должна быть направлена на лишение жизни человека.

По словам главы государства, Россия изначально складывалась как многоконфессиональное государство и в результате в стране возникла культура взаимоотношений между представителями разных конфессий. Путин назвал это «чрезвычайно важным наследием» и предостерег россиян от оскорбительных выпадов, поскольку это может разрушить страну изнутри.

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Полицейские возле базилики Нотр-Дам-де-Нис

Путин также рассказал о важной отличительной черте того, как складываются взаимоотношения представителей разных конфессий в Европе и России.

Так, в Европе представители ислама составляют около 10% от местного населения, и, как правило, это эмигранты или эмигранты во втором или третьем поколении. В России же представители разных конфессий живут в своей собственной стране, и у них нет другой Родины, заключил президент.

В октябре в Европе прошла серия терактов. Так, в церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина убил в церкви женщину и нанес ножом смертельные ранения мужчине. После этого он убил еще одну женщину, которая пыталась спастись и выбежала из церкви в ближайший бар. При задержании полицией он получил огнестрельные ранения. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал «Аллаху акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь.

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Также мужчина обезглавил учителя истории в парижском колледже Конфлан-Сент-Онорин. На одном из своих занятий, тема которого была связана со свободой слова, учитель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед нападением мужчина выкрикнул «Аллаху акбар».
 

Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина верующие оскорбление
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