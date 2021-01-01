Путин предостерег от агрессивных реакций на оскорбления чувства верующих

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Оскорбления чувств верующих должны получать ответную реакцию, но не агрессивную. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию ведет РБК.

«Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию», — отметил он, подчеркнув, что она в то же время «не должна быть агрессивной» и не должна быть направлена на лишение жизни человека.

По словам главы государства, Россия изначально складывалась как многоконфессиональное государство и в результате в стране возникла культура взаимоотношений между представителями разных конфессий. Путин назвал это «чрезвычайно важным наследием» и предостерег россиян от оскорбительных выпадов, поскольку это может разрушить страну изнутри.

Путин также рассказал о важной отличительной черте того, как складываются взаимоотношения представителей разных конфессий в Европе и России.