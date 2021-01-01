Путин фразой «в семье не без урода» оценил жалобу на чиновников

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России есть не только плохие чиновники, но и хорошие, о чем не стоит забывать. Об этом сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Есть разные люди. В семье не без урода», — отметил президент.

Таким образом Путин ответил на письмо жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который спросил президента, почему чиновники на местах «ведут себя отвратительно». По словам Терехова, когда он пришел с жалобой в местную администрацию, чиновник в ответ заявил, что раз ему это «пообещал Путин», то с Путина и спрос.

Путин сообщил, что попросит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко связаться с человеком, отправившим жалобу. Президент отметил, что губернатору стоит «навести порядок в своих рядах».