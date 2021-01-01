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Общество ,  
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Путин фразой «в семье не без урода» оценил жалобу на чиновников

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России есть не только плохие чиновники, но и хорошие, о чем не стоит забывать. Об этом сообщил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Есть разные люди. В семье не без урода», — отметил президент.

Таким образом Путин ответил на письмо жителя Ленинградской области Анатолия Терехова, который спросил президента, почему чиновники на местах «ведут себя отвратительно». По словам Терехова, когда он пришел с жалобой в местную администрацию, чиновник в ответ заявил, что раз ему это «пообещал Путин», то с Путина и спрос.

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Фото:duma.gov.ru

Путин сообщил, что попросит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко связаться с человеком, отправившим жалобу. Президент отметил, что губернатору стоит «навести порядок в своих рядах».

Администрация области позже сообщила в Telegram, что Николай Терехов — это пенсионер-инвалид из деревни Терпилицы. Он обратился в территориальное отделение Пенсионного фонда с вопросом насчет повышения пенсии.

Губернатор региона попросит руководство этого отделения проверить служебное поведение сотрудника, который разговаривал с пенсионером. Кроме того, Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов для Терехова и оборудование парковок для инвалидов силами местной администрации.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Дрозденко также обратил внимание глав районных администраций на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций как офлайн, так и в социальных сетях», — добавила администрация.

В январе Путин говорил, что наказание за оскорбление чести и достоинства и хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей. По мнению главы государства, таких чиновников нужно «выметать из органов власти и управления».

Владимир Путин пресс-конференция хамство бюрократия
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