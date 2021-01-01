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Путин пообещал увеличивать поддержку Донбасса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия продолжит поддерживать Донбасс в вопросах инфрастурктуры, в социальной и производственной сферах. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», — сказал он.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

Путин уточнил, что Россия будет помогать Донбассу не только по гуманитарной линии, но через прямое сотрудничество.

Российский лидер отметил, что благополучное разрешение ситуации в регионе в значительной степени зависит от украинских властей. По словам Путина, все предыдущие лидеры Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили к власти с обещаниями прекратить конфликт в Донбассе и выстроить отношения с Россией.

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Фото:Елена Горбачева для РБК

Однако, как указал Путин, воплотить благие лозунги в жизнь пока не смог никто из них. «Ну не хватает, мне кажется, просто политического мужества», — предположил президент.

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В 2018 году он объяснял, что Россия поддерживает Донбасс, только чтобы его жителей «окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали».

Владимир Путин Донбасс Украина помощь
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