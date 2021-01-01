Путин пообещал увеличивать поддержку Донбасса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия продолжит поддерживать Донбасс в вопросах инфрастурктуры, в социальной и производственной сферах. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», — сказал он.

Путин уточнил, что Россия будет помогать Донбассу не только по гуманитарной линии, но через прямое сотрудничество.

Российский лидер отметил, что благополучное разрешение ситуации в регионе в значительной степени зависит от украинских властей. По словам Путина, все предыдущие лидеры Украины, включая действующего президента Владимира Зеленского, приходили к власти с обещаниями прекратить конфликт в Донбассе и выстроить отношения с Россией.