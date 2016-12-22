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Путин пообещал продолжать помогать Донбассу
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Путин пообещал продолжать помогать Донбассу
Политика, 13:41
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Путин пообещал продолжать помогать Донбассу

Россия продолжит оказывать помощь Донбассу, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Таким образом он ответил на вопрос журналиста украинского агентства УНИАН о том, сколько Россия тратит на поддержку Донбасса.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше», — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Политика

Он добавил, что Донбасс находится в условиях экономической блокады, которую установили украинские власти. «И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами», — подчеркнул президент.

В ноябре Путин заявил, что Киеву не удается разрешить ситуацию на востоке страны мирным путем, поскольку власти не желают выполнять минские договоренности. «Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать», — заметил он.

В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реинтеграции Донбасса». Документ признает Россию «страной-агрессором», которая ответственна за разрушения и жертвы в Донбассе. Территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были признаны оккупированными.

Теги: Владимир Путин , Помощь , Донбасс
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