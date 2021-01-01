Путин назвал эффективной работу правительства в пандемию

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Правительство России работает достаточно эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию ведет РБК.

Глава государства отметил, что некоторые члены правительства несвоевременно отреагировали на увеличение цен на продукты.

«Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией правительство работало эффективно, и очень напряженно. Я без преувеличения могу сказать — днем и ночью», — добавил Путин.

Президент также отметил, что не видит предпосылок для новых перестановок в кабмине. Недавнюю смену нескольких министров он объяснил инициативой председателя правительства России Михаила Мишустина, который «вправе набирать свою команду». Путин добавил, что больше никаких изменений в составе правительства премьер не предлагал.

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