Пандемия коронавируса , 17 дек, 13:11
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Путин исключил влияние на вакцинацию производства компонентов за рубежом
Производство компонентов российской вакцины от коронавируса на площадках зарубежных государств не мешает вакцинации населения в России. Об этом во время большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет телеканал РБК.
«Нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств», — сказал Путин, отметив, что России требуется время для наращивания производства вакцины.
Он добавил, что это «никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации».
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