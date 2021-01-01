Путин исключил влияние на вакцинацию производства компонентов за рубежом

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Производство компонентов российской вакцины от коронавируса на площадках зарубежных государств не мешает вакцинации населения в России. Об этом во время большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств», — сказал Путин, отметив, что России требуется время для наращивания производства вакцины.

Он добавил, что это «никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации».

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