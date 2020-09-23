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Пандемия коронавируса ,  
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Путин из-за пандемии продлил сроки пребывания иностранцев в России

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам и лицам без гражданства с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания на территории России остаться в стране до 15 декабря 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу 16 сентября.

Документ также замораживает до 15 декабря сроки добровольного выезда иностранцев из России, против которых принято решение об административном выдворении. Кроме того, указ разрешает свободно покидать Россию зарубежным гражданам, у которых после 14 марта 2020 года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. Их выезд разрешен, если иностранцы собираются вернуться на родину, не проезжая транзитом через территорию других государств.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Решение связано с необходимостью урегулировать правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России во время пандемии коронавируса.

Изначально Путин принял ряд послаблений для иностранных граждан в апреле. Тогда им разрешили оставаться в России с 15 марта по 15 июня включительно без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну. В течение этого времени работодателям также позволили нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу в России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Позже президент продлил срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства до 15 сентября.

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