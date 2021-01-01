В Красноярске произошел пожар в многоквартирном доме

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В Красноярске загорелась квартира 14-этажного жилого дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Произошло загорание домашних вещей», — уточняется в сообщении.

Предварительно, здание самостоятельно покинули 57 человек, в том числе 11 детей.

В пресс-службе краевого управления МЧС, передает «РИА Новости», уточнили, инцидент произошел по адресу: проспект Красноярский рабочий, 197. Пожар локализовали на площади 15 кв м. Никто не пострадал.