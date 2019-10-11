В строящейся многоэтажке на западе Москвы произошел пожар

В строящейся многоэтажке на западе Москвы произошел пожар

В строящемся здании на улице Барклая в Москве произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в высотке, строительство которой идет возле дома №6 по этой улице, поступило в МЧС в 10:43 мск.

«На первом этаже строящегося монолитного здания происходило загорание складированного пластика на общей площади около 200 кв. м. На верхних этажах наблюдалось задымление, и пожарные незамедлительно приступили к спасению людей», — говорится на сайте ведомства. В общей сложности с верхних этажей здания спасли 21 человека.

К 11:21 мск пожар был полностью потушен. О пострадавших данных не поступало.