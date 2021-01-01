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ВЦИОМ оценил интерес россиян к ежегодной пресс-конференции Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Большинство россиян в курсе проведения ежегодной пресс-конференции президента страны Владимира Путина 17 декабря, смотреть ее прямой эфир собираются 32% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.

Всего о мероприятии знают или слышали 81% участников исследования. Назвать его точную дату смогли уже меньше респондентов — 52%.

Смотреть всю пресс-конференцию российского лидера в прямом эфире планируют по большей части пожилые граждане, от 60 лет: их доля среди предполагаемых зрителей составляет 59%. Еще 12% респондентов посмотрят лишь отдельные фрагменты выступления.

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Более трети участников опроса положатся на журналистов и узнают ответы президента из СМИ (38%).

Среди тех, кто будет сам наблюдать за пресс-конференцией Путина, большинство посмотрят ее по телевизору (84%), другие планируют сделать это через интернет, социальные сети (14%). Есть и такие, кто намерен слушать президента по радио (1%).

В опросе, проведенном методом телефонного интервью, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году она состоится 17 декабря. Из-за пандемии мероприятие перенесено в видеоформат, глава государства будет находиться в Ново-Огарево. Журналисты будут задавать вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли.

В этот раз пресс-конференция будет включать элементы прямой линии, которую президент не проводил в 2020 году. Обратиться к главе государства смогут не только журналисты, но и обычные граждане.

ВЦИОМ опрос Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина
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