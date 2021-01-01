ВЦИОМ оценил интерес россиян к ежегодной пресс-конференции Путина

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Большинство россиян в курсе проведения ежегодной пресс-конференции президента страны Владимира Путина 17 декабря, смотреть ее прямой эфир собираются 32% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.

Всего о мероприятии знают или слышали 81% участников исследования. Назвать его точную дату смогли уже меньше респондентов — 52%.

Смотреть всю пресс-конференцию российского лидера в прямом эфире планируют по большей части пожилые граждане, от 60 лет: их доля среди предполагаемых зрителей составляет 59%. Еще 12% респондентов посмотрят лишь отдельные фрагменты выступления.

Более трети участников опроса положатся на журналистов и узнают ответы президента из СМИ (38%).