Еще 5777 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5777 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, в столице число выздоровевших от COVID-19 достигло 551 207 человек.

По данным оперативного штаба на вечер 16 декабря, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 708,5 тыс. человек. Из них скончались свыше 10 тыс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за пандемии COVID-19 бюджет столицы потеряет более 600 млрд руб. Он пояснил, что около 300 млрд руб. из этой суммы составят выпадающие доходы бюджета, еще свыше 300 млрд руб. — вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией.