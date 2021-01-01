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В Красноярске возбудили дело после попытки продать троих детей в Китай

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Три жительницы Казахстана за денежное вознаграждение выносили и родили для граждан Китая детей, которых затем бросили в медицинском учреждении Красноярска. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

«В августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — говорится в сообщении СК.

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Фото:Следственный комитет РФ

В апреле 2020-го женщины родили двоих мальчиков и девочку, после чего оставили всех на попечении няни в одной из красноярских больниц и уехали в Казахстан.

Сейчас дети находятся в доме ребенка, следствие ищет их матерей и биологических отцов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).

В конце июня полиция нашла в московской квартире пятерых младенцев и двух женщин, которые ухаживали за ними. По версии следствия, их родили суррогатные матери, позже детей собирались продать и вывезти за рубеж. Источники РБК в МВД уточнили, что четверо детей были названы китайскими именами, а «РИА Новости» сообщало, что женщины, которых с ними обнаружили, являются гражданками Китая.

суррогатное материнство СК уголовное дело
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