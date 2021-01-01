В Красноярске возбудили дело после попытки продать троих детей в Китай

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Три жительницы Казахстана за денежное вознаграждение выносили и родили для граждан Китая детей, которых затем бросили в медицинском учреждении Красноярска. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

«В августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая», — говорится в сообщении СК.

В апреле 2020-го женщины родили двоих мальчиков и девочку, после чего оставили всех на попечении няни в одной из красноярских больниц и уехали в Казахстан.

Сейчас дети находятся в доме ребенка, следствие ищет их матерей и биологических отцов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК (купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух или более лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии).