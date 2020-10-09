В Москве задержали пытавшуюся продать своего ребенка женщину

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали 25-летную женщину, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в ведомстве. Статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Как утверждают следователи, женщина разместила интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Позже она вступила в переписку с предполагаемыми покупателями. За ребенка она потребовала 300 тыс. руб.

В СК пояснили, что женщина была задержана 8 октября в Москве при передаче ребенка в обмен на деньги.