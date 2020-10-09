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В Москве задержали пытавшуюся продать своего ребенка женщину

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали 25-летную женщину, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в ведомстве. Статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Как утверждают следователи, женщина разместила интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Позже она вступила в переписку с предполагаемыми покупателями. За ребенка она потребовала 300 тыс. руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В СК пояснили, что женщина была задержана 8 октября в Москве при передаче ребенка в обмен на деньги.

По данным ведомства, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Мать признала вину, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции завели уголовное дело против жительницы Свердловской области, после того как у нее нашли грудного ребенка в истощенном состоянии. Как передавали местные СМИ, женщина родила ребенка и полгода прятала его в шкафу. Своим знакомым она заявила, что ребенок умер.

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