Во Владивостоке произошло ДТП с участием 16 автомобилей

Фото: МВД РФ

Во Владивостоке в результате ДТП с участием 16 автомобилей один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, бетононасос Samsung, двигавшийся со стороны улицы Маковского в направлении центра города, столкнулся с попутно ехавшими автомобилями.

«Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус», — сообщили в УМВД.

Водитель спецтехники умер на месте. Пострадали в результате ДТП бабушка и внук, которые находились в автобусе, а также пассажир, находившийся в бетононасосе.