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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом ошибку

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Недолеченная коронавирусная инфекция может привести к повторной госпитализации, поэтому после выписки из больницы больному COVID-19 следует соблюдать ряд правил. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — сказал специалист. При этом из-за коронавируса может развиться тромбоэмболия легочной артерии, страдает система гемостаза.

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Фото:Angelo Carconi / EPA / ТАСС

По словам Кондрахина, после выписки из больницы нужно выполнять все требования врача по лечению на дому, в частности допить полный курс необходимых препаратов. Помимо этого нужно следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Нельзя также переохлаждаться и перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, добавил врач.

Кроме того, Кондрахин рекомендовал придерживаться диеты после выписки: сократить количество сладкого и соленого в рационе, а также не принимать алкоголь раньше чем через месяц после выздоровления.

Ранее ученые из Мичигана провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 27% выживших после госпитализации с коронавирусом снова попали в больницу или умерли в течение 60 дней после выписки.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что в России, которая находится на четвертом месте по числу заразившихся (по данным ВОЗ), достаточно низкий уровень летальности. По ее словам, это может объясняться тем, что системе здравоохранения страны удается вовремя госпитализировать заболевших.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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коронавирус госпитализация COVID-19
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