Врач назвал ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом ошибку

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Недолеченная коронавирусная инфекция может привести к повторной госпитализации, поэтому после выписки из больницы больному COVID-19 следует соблюдать ряд правил. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — сказал специалист. При этом из-за коронавируса может развиться тромбоэмболия легочной артерии, страдает система гемостаза.

По словам Кондрахина, после выписки из больницы нужно выполнять все требования врача по лечению на дому, в частности допить полный курс необходимых препаратов. Помимо этого нужно следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Нельзя также переохлаждаться и перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, добавил врач.

Кроме того, Кондрахин рекомендовал придерживаться диеты после выписки: сократить количество сладкого и соленого в рационе, а также не принимать алкоголь раньше чем через месяц после выздоровления.