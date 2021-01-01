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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали причины низкой летальности от COVID-19 в России

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Низкие показатели летальных исходов от коронавируса в России могут быть связаны с тем, что системе здравоохранения страны удается вовремя госпитализировать заболевших. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель ВОЗ сообщила, что Россия, находясь на четвертом месте по числу заразившихся (по данным ВОЗ), имеет достаточно низкий уровень летальности. По ее словам, такие показатели связаны с тем, что «система здравоохранения смогла справиться в большинстве случаев со спросом на госпитализацию, уход и лечение пациентов».

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Также Вуйнович отметила, что система «в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации». Она пояснила, что это не все пациенты, а только те, которые нуждаются в кислородной терапии и более сложном уходе.

С начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 умерли более 47,9 тыс. человек. В оперативном штабе неоднократно отмечали, что в статистика учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. В связи с чем данные оперативного штаба по смертности от коронавируса расходятся с информацией Росстата.

По данным статистического ведомства, число умерших от вируса только за апрель—октябрь составило 78,6 тыс. человек. Росстат включает в статистику также те случаи, когда инфекция привела к осложнениям других болезней, а также когда вирус не был диагностирован, но симптомы были характеры для COVID-19.

В июне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что российская статистика смертности от коронавируса «необычная» и «сложная для понимания». В ответ в Кремле заявили, что не видят ничего странного в статистике по смертности от коронавируса в России.

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