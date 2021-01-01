В ВОЗ назвали причины низкой летальности от COVID-19 в России

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Низкие показатели летальных исходов от коронавируса в России могут быть связаны с тем, что системе здравоохранения страны удается вовремя госпитализировать заболевших. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель ВОЗ сообщила, что Россия, находясь на четвертом месте по числу заразившихся (по данным ВОЗ), имеет достаточно низкий уровень летальности. По ее словам, такие показатели связаны с тем, что «система здравоохранения смогла справиться в большинстве случаев со спросом на госпитализацию, уход и лечение пациентов».

Также Вуйнович отметила, что система «в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации». Она пояснила, что это не все пациенты, а только те, которые нуждаются в кислородной терапии и более сложном уходе.

С начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 умерли более 47,9 тыс. человек. В оперативном штабе неоднократно отмечали, что в статистика учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. В связи с чем данные оперативного штаба по смертности от коронавируса расходятся с информацией Росстата.