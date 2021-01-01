В Госдуму внесли продлевающий отсрочку по долгам бизнеса проект

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В Государственную думу внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

В июле Госдума приняла закон, который дает отсрочку по взысканию долгов для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, если сумма их кредита не превышает 15 млн руб. Предусматривалось, что это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Этот же закон предоставил рассрочку по кредитному долгу для пенсионеров, у которых нет других источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ. Приставы не могли арестовывать или изымать их движимое имущество (кроме транспорта) до 31 декабря 2020 года.

Новый законопроект внесли сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн. Они предлагают продлить отсрочку для бизнеса по документами, предъявленным к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года, а для пенсионеров — до 1 июля 2021 года.