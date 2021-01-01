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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуму внесли продлевающий отсрочку по долгам бизнеса проект

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Государственную думу внесли законопроект о продлении отсрочки по выплате долгов для пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

В июле Госдума приняла закон, который дает отсрочку по взысканию долгов для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, если сумма их кредита не превышает 15 млн руб. Предусматривалось, что это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

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Этот же закон предоставил рассрочку по кредитному долгу для пенсионеров, у которых нет других источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ. Приставы не могли арестовывать или изымать их движимое имущество (кроме транспорта) до 31 декабря 2020 года.

Новый законопроект внесли сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн. Они предлагают продлить отсрочку для бизнеса по документами, предъявленным к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года, а для пенсионеров — до 1 июля 2021 года.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность».

Госдума кредит пандемия бизнес
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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