Путин начал ежегодную пресс-конференцию

В подмосковном Ново-Огореве началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Прямую трансляцию мероприятия ведет РБК, ее также можно посмотреть на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Первом канале», «НТВ» и «МИР».

Ранее пресс-секретарь главы государства предупредил, что в этом году пресс-конференция пройдет с элементам формата «прямой линии». Таким образом, обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и обычные россияне.

Центр по приему вопросов к главе государства начал работать 6 декабря. Граждане передавали свои сообщения по телефону горячей линии или через мобильные приложения.