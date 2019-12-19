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Первым вопросом Путину на пресс-конференции стал вопрос о климате

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина началась с вопроса о личном мнении главы государства по вопросу климатических изменений и связанных с ними угроз. Трансляцию ведет «Россия 24».

Президент ответил, что настоящие причины глобальных изменений климата никому не известны. «Ведь мы знаем, что в истории нашей Земли были такие периоды, когда было и потепление, и похолодание. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной: небольшой наклон оси вращения Земли либо ее орбиты вокруг Солнца могут приводить, приводили уже в истории нашей планеты к очень серьезным изменениям климата», — сказал президент.

По его словам, подсчитать, как человечество влияет на изменение климата, очень сложно, но ничего не делать тоже нельзя. Путин напомнил, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению. «Поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%», — сказал он.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1895 человек. В 2018 году Путин отвечал на вопросы российских и иностранных СМИ в течение 3 часов 45 минут, рекорд по длительности пресс-конференции установили в 2008 году — 4 часа 50 минут, а самой короткая стала первая встреча главы государства с журналистами в данном формате в 2001 году — 1 час 35 минут.

В нынешнем году «Россия 1» и «Первый канал» заложили на мероприятие три часа (с 12:00 до 15:00), указано в их программах.

По данным Mediascope, в 2018 году телеаудитория пресс-конференции сократилась до 6,78 млн человек по сравнению с 7,08 млн годом ранее.

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция
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