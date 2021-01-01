Россияне оценили влияние запретов по COVID на планы встречи Нового года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

72% россиян будут встречать Новый год дома, следует из исследования, проведенного «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe (есть у РБК).

Из-за ограничений, связанных с эпидемией, например запрета на работу ресторанов в новогоднюю ночь, планы встречи праздника поменялись у 16% россиян. Многие опрошенные жаловались, что из-за коронавируса им пришлось отменить поездки и ограничить визиты к друзьям и родным.

В исследовании «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe было опрошено 1400 респондентов из разных регионов России.

Встречать Новый год в гостях будут только 10% опрошенных. В кругу семьи отметят праздник 63% россиян, в том числе 19% — с родителями. 18% проведут Новый год со второй половиной.

В исследовании отмечается, что для некоторых регионов России характерны свои особенности встречи Нового года. Например, больше всего доля тех, кто планирует отметить праздник дома, на юге России — 77%. А на Дальнем Востоке необычно высокая доля тех, кто сообщил, что будет встречать Новый год вместе с соседями, — 13%, хотя по России в среднем такой ответ дали только 4% опрошенных.