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Россияне оценили влияние запретов по COVID на планы встречи Нового года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

72% россиян будут встречать Новый год дома, следует из исследования, проведенного «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe (есть у РБК).

Из-за ограничений, связанных с эпидемией, например запрета на работу ресторанов в новогоднюю ночь, планы встречи праздника поменялись у 16% россиян. Многие опрошенные жаловались, что из-за коронавируса им пришлось отменить поездки и ограничить визиты к друзьям и родным.

В исследовании «AliExpress Россия» совместно с исследовательской компанией ResearchMe было опрошено 1400 респондентов из разных регионов России.

Встречать Новый год в гостях будут только 10% опрошенных. В кругу семьи отметят праздник 63% россиян, в том числе 19% — с родителями. 18% проведут Новый год со второй половиной.

В исследовании отмечается, что для некоторых регионов России характерны свои особенности встречи Нового года. Например, больше всего доля тех, кто планирует отметить праздник дома, на юге России — 77%. А на Дальнем Востоке необычно высокая доля тех, кто сообщил, что будет встречать Новый год вместе с соседями, — 13%, хотя по России в среднем такой ответ дали только 4% опрошенных.

В каких регионах ограничили новогодние мероприятия. Карта
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По данным на 15 декабря, в 56 регионах России введены различные ограничения на новогодние праздники. Например, в Москве не будет традиционных фестивалей и ярмарок, а кремлевская елка пройдет без зрителей.

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