Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в Twitter сообщило посредство России в ООН.

За документ проголосовали 130 государств, еще 51 страна воздержалась. Против выступили только Украина и США.

Данная резолюция рекомендует государствам ООН принять меры, в том числе на уровне законодательства, по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицанию военных преступлений и преступлений против человечности.

Согласно докладу по данной резолюции, опубликованном в цифровой библиотеке ООН, проблема нацизма актуальна в мире до сих пор.