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Политика ,  
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в Twitter сообщило посредство России в ООН.

За документ проголосовали 130 государств, еще 51 страна воздержалась. Против выступили только Украина и США.

Данная резолюция рекомендует государствам ООН принять меры, в том числе на уровне законодательства, по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицанию военных преступлений и преступлений против человечности.

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Политика

Согласно докладу по данной резолюции, опубликованном в цифровой библиотеке ООН, проблема нацизма актуальна в мире до сих пор.

«В Соединенных Штатах было выявлено 1020 человеконенавистнических организаций», — говорится в докладе. Речь идет о данных, собранных за 2018 год. Подчеркивается, что для пропаганды подобных взглядов используются как прямые, так и завуалированные расистские образы и выражения.

В 2019 года данную резолюцию поддержал третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН. Тогда документ также поддержали большинство стран, а США и Украина высказались против. Москва неоднократно осуждала подобные решения Вашингтона и Киева.

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