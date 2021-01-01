Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
За документ проголосовали 130 государств, еще 51 страна воздержалась. Против выступили только Украина и США.
Данная резолюция рекомендует государствам ООН принять меры, в том числе на уровне законодательства, по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицанию военных преступлений и преступлений против человечности.
Согласно докладу по данной резолюции, опубликованном в цифровой библиотеке ООН, проблема нацизма актуальна в мире до сих пор.