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Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии. Об этом сообщает «РИА Новости».

За проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались. Против резолюции проголосовали США и Украина.

В тесте документа говорится, что в последнее время наблюдаются опасные тенденции, связанные с пропагандой нацизма, которым необходимо противодействовать на региональном и международном уровне. Резолюция призывает страны на законодательном уровне ликвидировать все существующие формы расовой дискриминации в государствах.

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина. В июле посол России Анатолий Антонов предложил Вашингтону поддержать документ по случаю предстоящей 75-летней годовщины со дня окончания Второй мировой войны и общей победы над нацистской Германией.

Теги: ООН, нацизм, Россия
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