Глава Забайкалья пообещал сообщить итоги проверки смерти в очереди на КТ

Александр Осипов (Фото: Global Look Press)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что смерть пациента в очереди на компьютерную томографию (КТ) в медицинском центре Читы ужасает и результаты проверки будут обязательно обнародованы.

«Это ужасный случай, все обстоятельства которого нужно детально установить <...> Я надеюсь, что в ближайшее время ее результат станет всем известен», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Осипов подчеркнул, что сейчас по этому делу проходит проверка, и выразил желание, чтобы оценку этой ситуации дали профессионалы.

Он заверил, что обстановка в медцентре после происшествия «кардинально поменялась»: были введены 50 линий для горячей линии по коронавирусу, исключено передвижение больных коронавирусом по больнице, КТ делают в течение суток.