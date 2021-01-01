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Руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии арестовали на два месяца

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан заключил под стражу владелицу частного дома престарелых, при пожаре в котором погибли 11 человек.

«Арестована на два месяца, на срок предварительного следствия», — сообщила РБК секретарь судебного заседания Ильмира Ахмадеева.

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Ранее РБК сообщил о задержании директора учреждения. Следователи установили, что пансионат, в котором находились лежачие больные, работал без лицензии. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пожар в пансионате для пожилых в Башкирии. Фоторепортаж
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Пожар в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» произошел ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана. К моменту приезда пожарных одноэтажное здание было полностью охвачено огнем. В тушении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

«Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались четыре человека», — говорится в сообщении МЧС.

На место пожара, унесшего жизни 11 человек, выезжал глава Башкирии Радий Хабиров. После ЧП он дал поручение проверить все пансионаты для пожилых.

пожар дом престарелых частный дом престарелых СК Башкирия республика Башкортостан
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