Руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии арестовали на два месяца

Фото: МЧС России

Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан заключил под стражу владелицу частного дома престарелых, при пожаре в котором погибли 11 человек.



«Арестована на два месяца, на срок предварительного следствия», — сообщила РБК секретарь судебного заседания Ильмира Ахмадеева.

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Ранее РБК сообщил о задержании директора учреждения. Следователи установили, что пансионат, в котором находились лежачие больные, работал без лицензии. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пожар в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» произошел ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана. К моменту приезда пожарных одноэтажное здание было полностью охвачено огнем. В тушении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

«Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались четыре человека», — говорится в сообщении МЧС.