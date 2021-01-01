Помпео ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

Майк Помпео (Фото: Patrick Semansky / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео ушел на карантин после контакта с человеком, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает телеканал CNN.

«Госсекретарь прошел тест, и он дал отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США. — РБК) он будет находиться на карантине», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте отказались оглашать имя зараженного коронавирусом человека, с которым был контакт у Помпео, из соображений конфиденциальности.

В начале октября коронавирусом переболел президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. До этого COVID-19 был обнаружен у его советницы Хоуп Хикс.