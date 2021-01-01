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Пандемия коронавируса ,  
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В США более 300 тыс. человек умерли от коронавируса

В США от коронавирусной инфекции умерли 300 586 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

По подсчетам ученых, всего с начала пандемии в стране COVID-19 заразились свыше 16 млн человек, что делает США лидером по количеству заболевших. Больше всего зараженных и умерших в Калифорнии — 525 486 и 8298 человек соответственно.

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 млн
Общество

Ранее, 11 декабря, в США зарегистрировали рекордное число зараженных коронавирусом за сутки, тогда заболели более 231,7 тыс. американцев.

В связи с этим Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину против коронавиусной инфекции, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 95%. В Pfizer подчеркнули, что вакцина показала высокие результаты во всех группах добровольцев, независимо от возраста, расы или пола.

США коронавирус
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