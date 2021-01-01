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Лавров заявил о применяющих «налево и направо» санкции властях США

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Санкции США против Турции за покупку российских С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление надменного отношения к международному праву. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

«Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо», — заявил Лавров.

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Глава российского МИДа считает, что подобные действия не добавляют авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. В США ранее неоднократно призывали Турцию отказаться от покупки российского зенитной ракетной системы, так как Турция является участником Североатлантического альянса.

Турецком МИДе санкции США осудили, назвав их неправомерным актом.

Россия начала поставки С-400 в Турцию в 2019 году. Осенью 2020 Турция провела испытания российских ЗРК С-400 в районе города Синоп на севере страны. В Турции заявили, что страна рассчитывает на предложения «альтернативных решений» вопроса от союзников по НАТО.

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