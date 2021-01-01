Лавров заявил о применяющих «налево и направо» санкции властях США

Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Санкции США против Турции за покупку российских С-400 не стали сюрпризом, это очередное проявление надменного отношения к международному праву. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

«Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо», — заявил Лавров.

Глава российского МИДа считает, что подобные действия не добавляют авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400. В США ранее неоднократно призывали Турцию отказаться от покупки российского зенитной ракетной системы, так как Турция является участником Североатлантического альянса.