В Ленинградской области завели дело после нападения на настоятеля собора

Фото: Никита Попов / РБК

В Ленинградской области полиция завела дело после нападения в Гатчинском районе на настоятеля собора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников», — сказали в пресс-службе.

Двое преступников проникли в дом пожилого мужчины через открытую дверь гаража в поселке Вырица. Мужчине нанесли ножевые ранения, похитили 290 тыс. руб., а также его имущество. Общая сумма ущерба составила 590 тыс. руб.

Родственник настоятеля собора рассказал полицейским о том, что нападавшие пристегнули священнослужителя наручниками и силой заставили отдать им ключи от сейфа.

Потерпевшего доставили в медучреждение, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. От госпитализации 62-летний мужчина отказался.