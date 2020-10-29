В Ленобласти задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в краже из храма двух ящиков с пожертвованиями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан злоумышленник, взломавший двери храма в Приозерском районе и похитивший два ящика с пожертвованиями прихожан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 24 октября в полицию поступило сообщение от священника о том, что неизвестный, вскрыв входную дверь в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево, похитил пожертвования почти на 21 тыс. руб.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили в полиции, им оказался 32-летний гражданин одной из соседних стран, ранее судимый за незаконное пересечение границы России. Полицейским подозреваемый рассказал, что похищенные деньги он потратил на покупку смартфона. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража).