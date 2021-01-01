В Москве проверят агентство по услугам суррогатного материнства

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В Москве прокуратура проверяет частное агентство, предоставляющее услуги суррогатного материнства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Пресненский межрайонный прокурор передал материалы процессуальной проверки по обращению женщины о нарушении ее прав работниками агентства и оставлении в опасном для жизни и здоровья состоянии в ГСУ СК РФ по Москве.

РЕН ТВ ранее сообщил, что в полицию обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила, что представители агентства не оказывали ей своевременную медицинскую помощь и не выпускали из квартиры. По его данным, речь идет об агентстве «Эко-гарант суррогатное материнство», а сама заявительница является суррогатной матерью. Ее удерживали на улице Пресненский вал, по указанному адресу полиция нашла еще трех женщин, двое из которых беременны. По данным телеканала, они должны были родить детей для иностранцев.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также сообщил, что речь идет об агентстве «Эко-гарант суррогатное материнство». В заявлении одной из женщин говорится, что сотрудники агентства удерживали ее насильно в квартире, отметил источник.