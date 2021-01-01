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В Москве проверят агентство по услугам суррогатного материнства

Фото: Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

В Москве прокуратура проверяет частное агентство, предоставляющее услуги суррогатного материнства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Пресненский межрайонный прокурор передал материалы процессуальной проверки по обращению женщины о нарушении ее прав работниками агентства и оставлении в опасном для жизни и здоровья состоянии в ГСУ СК РФ по Москве.

РЕН ТВ ранее сообщил, что в полицию обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила, что представители агентства не оказывали ей своевременную медицинскую помощь и не выпускали из квартиры. По его данным, речь идет об агентстве «Эко-гарант суррогатное материнство», а сама заявительница является суррогатной матерью. Ее удерживали на улице Пресненский вал, по указанному адресу полиция нашла еще трех женщин, двое из которых беременны. По данным телеканала, они должны были родить детей для иностранцев.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также сообщил, что речь идет об агентстве «Эко-гарант суррогатное материнство». В заявлении одной из женщин говорится, что сотрудники агентства удерживали ее насильно в квартире, отметил источник.

РБК направил запрос в ГСУ СК по Москве.

Суд заочно арестовал суррогатную мать по обвинению в торговле детьми
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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

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В начале года в Московской области в одной из квартир обнаружили тело новорожденного ребенка, рожденного от суррогатной матери. Также в квартире были три младенца от суррогатных матерей под присмотром нянь.

Позднее, в июне, полиция обнаружила еще пятерых младенцев под присмотром женщин, которые предположительно оказывают услуги суррогатного материнства. СК завел дела по статье о торговле людьми.

В рамках уголовного дела по обвинениям в торговле детьми были арестованы врачи Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и другие.

В ноябре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать, украинку Ирину Когут по обвинению в торговле детьми (п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК России). Следователи выяснили, что она родила троих детей в качестве суррогатной матери и продала их заказчику из Филиппин.

Москва суррогатное материнство агентство проверка
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