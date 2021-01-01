В Роспотребнадзоре сообщили о результатах анализа геномов COVID-19

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Анализ геномов коронавируса в России показал высокую генетическую однородность циркулирующих штаммов и отсутствие значимых изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства прочитали полные геномы для 1315 изолятов коронавируса, которые были выделены в разное время от начала распространения вируса на территории страны.

В ведомстве отметили, что каждый месяц осуществляется чтение 150 геномов инфекции, а также проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств.

В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что коронавирус за время распространения мало изменился и не стал более агрессивным и «злым». 17 ноября Попова сообщила, что специалисты Сибирского федерального округа обнаружили частичную мутацию коронавируса. Попова отметила, что на основании этих изменений можно предположить, что в Сибири формируется новый вариант инфекции. При этом глава ведомства пояснила, что ни одна из выявленных в России мутаций не усиливает и не ослабляет возбудитель коронавируса.