Вирусолог Евгений Кунин назвал особенности генома коронавируса

Коронавирус обладает генами, которые подавляют иммунитет носителя. В связи с этим вакцина против COVID-19 может защитить организм человека лучше, чем перенесенное заболевание. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин.

По словам вирусолога, COVID-19 является первым вирусом в истории, иммунитет к которому более стойкий после применения вакцины, нежели после перенесенного заболевания.

«Вакцина может работать лучше, чем иммунитет у переболевших. Так как в вакцине представлены или фрагменты вируса, или использован его инактивированный (убитый) вариант. То есть препарат вызывает реакцию иммунитета, но при этом не подавляет его», — пояснил специалист.

Кунин пояснил, что подавлению иммунитета способствую гены, которые также есть у вирусов SARS (вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах) и MERS (вспышка ближневосточного респираторного синдрома в 2012–2013 годах). Кроме того, ученым удалось обнаружить их и в других родственных формах COVID-19, например в коронавирусе летучих мышей.