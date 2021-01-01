Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 75,81 (+0,05) Инвестиции, 24 ноя, 14:20
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,04) Инвестиции, 24 ноя, 14:20
Как развить в ребенке интерес к спорту РБК и Vnukovo Country Club, 06:35 Матвиенко назвала способ избежать нового локдауна в России Общество, 06:35 Более 60 тыс. жителей Владивостока вернули электроснабжение Общество, 06:10 Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов Финансы, 06:00 Как нейросети следят за незаконной вырубкой лесов РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 05:56 Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США Политика, 05:55 Вирусолог Евгений Кунин назвал особенности генома коронавируса Общество, 05:38 «Из-за «Зенита» надо мной будут смеяться». Реакция на поражения в ЛЧ Спорт, 05:30 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права Общество, 04:59 Александр Шмеркевич: где в мире самая передовая медицина РБК и ВТБ Привилегия, 04:49 Израильская армия нанесла удар по окрестностям Дамаска Политика, 04:42 В библиотеке Кембриджа спустя 20 лет обнаружили пропажу рукописей Дарвина Общество, 04:21 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 03:42 Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу Политика, 03:37
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог Евгений Кунин назвал особенности генома коронавируса

Коронавирус обладает генами, которые подавляют иммунитет носителя. В связи с этим вакцина против COVID-19 может защитить организм человека лучше, чем перенесенное заболевание. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США Евгений Кунин.

По словам вирусолога, COVID-19 является первым вирусом в истории, иммунитет к которому более стойкий после применения вакцины, нежели после перенесенного заболевания.

«Вакцина может работать лучше, чем иммунитет у переболевших. Так как в вакцине представлены или фрагменты вируса, или использован его инактивированный (убитый) вариант. То есть препарат вызывает реакцию иммунитета, но при этом не подавляет его», — пояснил специалист.

Попова исключила полную безопасность коронавируса для привитых от него
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Кунин пояснил, что подавлению иммунитета способствую гены, которые также есть у вирусов SARS (вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах) и MERS (вспышка ближневосточного респираторного синдрома в 2012–2013 годах). Кроме того, ученым удалось обнаружить их и в других родственных формах COVID-19, например в коронавирусе летучих мышей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что перенесенный COVID-19 не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом снова. По ее словам, при ослабленном иммунитете или из-за мутации самого вируса может произойти повторное заражение.

Позднее она добавила, что полностью от вируса не может защитить и вакцинация. Глава надзорного ведомства пояснила, что привитый человек вряд ли сможет заболеть COVID-19, но при этом он может быть разносчиком инфекции и представлять опасность для окружающих.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

По данным оперативного штаба на 24 ноября, за время пандемии в России коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. Из них у 24 326 заболевших инфекцию выявили за минувшие сутки. По данным американского Университета Хопкинса, по уровню заболеваемости Россия занимает пятое вместо в мире.

коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Материалы по теме
Попова исключила полную безопасность коронавируса для привитых от него
Общество
Песков назвал ситуацию с коронавирусом контролируемой
Общество
В ВОЗ сообщили о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter