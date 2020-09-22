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Общество ,  
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Delivery Club проверит информацию о драке c курьерами в Петербурге

Фото:Сергей Смирнов / Global Look Press
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Сервис доставки еды Delivery Club проверяет информацию об участии его курьеров в драке в Санкт-Петербурге, видео которой появилось в СМИ. Об этом РБК сообщил представитель сервиса.

«На видео четко видно, что курьеры не являются зачинщиками драки, они находились около торгового центра в ожидании заказов. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали» — сказал он.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что сотрудники Delivery Club начали драку с людьми, на которых не было курьерской формы, у торгового центра «Академ-парк» по адресу: Гражданский проспект, 41. На видео с уличных камер наблюдения, опубликованном изданием, заметно, что драку начал мужчина, который не был одет в форму курьера Delivery Club. Он напал на другого мужчину без формы. Люди в зеленых фирменных формах сервиса бросились их разнимать. Причины потасовки неизвестны, отмечает «Фонтанка».

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В июле Delivery Club и аналогичный сервис «Яндекс.Еда» начали проверку после сообщений о драке между курьерами в Москве. Представитель Delivery Club тогда отмечал, что «курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании работают». Тогда Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором заметно, что потасовка началась между людьми в зеленом и желтом, на кадрах также видны желтые коробы, в которых курьеры носят заказы.

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