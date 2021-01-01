В Москве от коронавируса за сутки вылечились свыше 5,5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки выздоровел от коронавирусной инфекции 5571 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430 человек», — сообщили в штабе.

Накануне оперативный штаб сообщил, что в столице за сутки умерли 73 человека с коронавирусом. Число скончавшихся больных COVID-19 в Москве достигло 10 095. Среди российских регионов столица находится на первом месте по числу смертей от коронавируса.

Общее число заболевших, по данным на 15 декабря, достигло 703,5 тыс. человек. Выздоровели 539 859 зараженных.