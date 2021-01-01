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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Красноярского края решили закрыть рестораны на Новый год

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С 31 декабря по 1 января 2020 года кафе и рестораны в Красноярском крае не смогут принимать посетителей. Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Усса, передает пресс-служба правительства.

«31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос», — сообщили в пресс-службе.

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