Власти Красноярского края решили закрыть рестораны на Новый год

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С 31 декабря по 1 января 2020 года кафе и рестораны в Красноярском крае не смогут принимать посетителей. Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Усса, передает пресс-служба правительства.

«31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос», — сообщили в пресс-службе.

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