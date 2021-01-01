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В Братске водитель машины погибла при столкновении с автобусом

В Иркутской области в Братске машина столкнулась с автобусом, в результате бывшая за рулем автомобиля девушка погибла, еще один человек пострадал. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по области.

В ДТП попали автомобиль «Lexus GS350» и автобус «КАВЗ». После столкновения иномарка влетела в ограждение дороги и светофор.

«В результате аварии 28-летняя водитель иномарки погибла на месте от полученных травм, за жизнь пассажирки борются медики», — уточняется в сообщении.

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Общество
Фото:МВД РФ

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Советская.

Ранее в Москве в ДТП попали автомобиль Lexus RX и машина скорой помощи. Инцидент случился на перекрестке дублера Проспекта Мира и Звездного бульвара, около дома 109 по проспекту Мира. После столкновения скорая опрокинулась, пострадали два фельдшера.

ДТП Братск Иркутская область МВД жертвы
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