В Братске водитель машины погибла при столкновении с автобусом

В Иркутской области в Братске машина столкнулась с автобусом, в результате бывшая за рулем автомобиля девушка погибла, еще один человек пострадал. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по области.

В ДТП попали автомобиль «Lexus GS350» и автобус «КАВЗ». После столкновения иномарка влетела в ограждение дороги и светофор.

«В результате аварии 28-летняя водитель иномарки погибла на месте от полученных травм, за жизнь пассажирки борются медики», — уточняется в сообщении.

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Советская.