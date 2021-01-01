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Канадского модельера задержали по обвинению в секс-торговле

Канадского дизайнера Питера Найгарда задержали в городе Виннипеге, ему предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Найгарда обвиняют в совершении преступлений в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах.

«В течение 25-летнего периода Найгард использовал влияние Nygard Group, а также своих сотрудников, фондов и других ресурсов», чтобы принуждать к незаконным действиям как взрослых женщин, так и несовершеннолетних, заявили в Минюсте.

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Ордер на арест 79-летнего Найгарда выдали американские власти, поэтому ожидается, что его экстрадируют в США. Суд над ним также должен состояться в Соединенных Штатах.

В 2009 году Canadian Business Magazine оценивал состояние Найгарда в $817 млн, поместив его на 80-е место в списке богатейших канадцев.

В прошлом году по обвинению в незаконной секс-торговле несовершеннолетними девушками задержали американского финансиста Джеффри Эпштейна. Позже его тело нашли в камере следственного изолятора. Согласно заключению судмедэксперта, он совершил самоубийство.

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