Канадского модельера задержали по обвинению в секс-торговле

Канадского дизайнера Питера Найгарда задержали в городе Виннипеге, ему предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Найгарда обвиняют в совершении преступлений в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах.

«В течение 25-летнего периода Найгард использовал влияние Nygard Group, а также своих сотрудников, фондов и других ресурсов», чтобы принуждать к незаконным действиям как взрослых женщин, так и несовершеннолетних, заявили в Минюсте.

Ордер на арест 79-летнего Найгарда выдали американские власти, поэтому ожидается, что его экстрадируют в США. Суд над ним также должен состояться в Соединенных Штатах.