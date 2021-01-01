Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 15 дек, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 15 дек, 13:59
Доля готовых к серой зарплате россиян достигла уровней начала пандемии Бизнес, 06:30 В МЧС дали советы по выбору новогодней елки для дома Общество, 06:25 В «Северстали» ввели штрафы за нарушение масочного режима Бизнес, 06:15 «Инвитро» нашла антитела к COVID у 50% пациентов в Сибири и на Урале Общество, 06:00 Глава «Северстали» — РБК: «Все немножко расслабились из-за коронавируса» Бизнес, 06:00 Pro самореализацию: как раскрыть свой потенциал РБК Стиль и HUAWEI, 05:53 В МВД сообщили о снижении числа мигрантов в России Общество, 05:51 Мэром Магадана стал действующий глава города Гришан Общество, 05:41 ФМБА сообщило о создании прогнозирующих тяжесть течения COVID алгоритмов Общество, 05:20 Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Белоруссии Политика, 05:13 Что такое цифровая ипотека: пять кейсов от реальных бизнесменов РБК и ВТБ, 04:32 У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1 Общество, 04:27 СМИ сообщили о прерванной из-за кибератак командировке советника Трампа Политика, 04:07 В США назвали условие выработки группового иммунитета от COVID-19 Общество, 03:35
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,65% EUR/RUB ₽89,24 -0,51% EUR/USD $1,22 +0,15%
Общество ,  
0 

Мэром Магадана стал действующий глава города Гришан

Депутаты Магаданской городской думы утвердили нынешнего мэра Магадана Юрия Гришана на очередной пятилетний срок на должность мэра Магадана. Об этом сообщили ТАСС в думе.

«Конкурсная комиссия отобрала кандидатуру Юрия Гришана. Затем депутаты проголосовали: 17 человек за его кандидатуру и один против», — рассказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя местной думы передавали, то все 18 депутатов проголосовали за Гришана единогласно.

Мэр Сургута подал в отставку
Политика

Как сообщал ТАСС, в начале октября в Магаданской области объявили конкурс на должность мэра столицы региона, однако желающих в нем участвовать не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия 14 декабря заслушала выступления всех претендентов на пост мэра.

Гришан находится на посту мэра Магадана с ноября 2015 года.

В конце ноября об утверждении даты выбора нового мэра сообщили в Норильске. Там городской совет выберет мэра после новогодних праздников. Проведение нового конкурса назначено на 22 января. Согласно уставу Норильска, нового главу города должны избрать не позднее, чем через шесть месяцев после досрочного прекращения полномочий предыдущего мэра. Этот срок истекает 28 января. Предыдущий мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку в конце июля на фоне проблем из-за ситуации с коронавирусом в городе.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
Магадан мэр
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,65% EUR/RUB ₽89,24 -0,51% EUR/USD $1,22 +0,15%
Материалы по теме
Дочь Кадырова стала чиновницей в мэрии Грозного
Общество
Экс-мэр Петропавловска-Камчатского получил 5,5 лет колонии за взятки
Общество
Мэр Сургута подал в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter