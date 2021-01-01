Мэром Магадана стал действующий глава города Гришан

Депутаты Магаданской городской думы утвердили нынешнего мэра Магадана Юрия Гришана на очередной пятилетний срок на должность мэра Магадана. Об этом сообщили ТАСС в думе.

«Конкурсная комиссия отобрала кандидатуру Юрия Гришана. Затем депутаты проголосовали: 17 человек за его кандидатуру и один против», — рассказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя местной думы передавали, то все 18 депутатов проголосовали за Гришана единогласно.

Как сообщал ТАСС, в начале октября в Магаданской области объявили конкурс на должность мэра столицы региона, однако желающих в нем участвовать не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия 14 декабря заслушала выступления всех претендентов на пост мэра.