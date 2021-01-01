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Политика ,  
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Мэр Сургута подал в отставку

Видео: vadim.shuvalov / VK
Видео: vadim.shuvalov / VK
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Мэр Сургута Вадим Шувалов подал в городскую думу заявление об отставке. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам», — сообщил глава города.

Он поблагодарил сургутян за поддержку и совместную работу. По его словам, благодаря поддержке жителей город стал «еще краше и комфортнее». Шувалов отметил, что будет дальше продолжать работать в интересах Сургута, его жителей и Югры.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Вадим Шувалов занял пост мэра Сургута в 2016 году. Отставку мэра должна принять городская дума на внеочередном заседании, которое пройдет 10 декабря. После того как депутаты утвердят врио главы города, они согласуют работу комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. В эту комиссию направят своих представителей дума Сургута и губернатор Наталья Комарова — по четыре человека, разъясняет процедуру местное издание «СИА-Пресс». По данным портала, Шувалов также может перейти на работу в региональные структуры энергетики.

«СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на свои источники пишет, что Вадим Шувалов перейдет на работу в правительство Ханты-Мансийского округа.

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