Мэр Сургута подал в отставку

Видео: vadim.shuvalov / VK

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Мэр Сургута Вадим Шувалов подал в городскую думу заявление об отставке. Об этом он сообщил на странице «ВКонтакте».

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам», — сообщил глава города.

Он поблагодарил сургутян за поддержку и совместную работу. По его словам, благодаря поддержке жителей город стал «еще краше и комфортнее». Шувалов отметил, что будет дальше продолжать работать в интересах Сургута, его жителей и Югры.