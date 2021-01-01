Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 73,45 (+0,52) Инвестиции, 15 дек, 13:59
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 89,18 (+0,6) Инвестиции, 15 дек, 13:59
ФМБА сообщило о создании прогнозирующих тяжесть течения COVID алгоритмов Общество, 05:20 Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Белоруссии Политика, 05:13 Что такое цифровая ипотека: пять кейсов от реальных бизнесменов РБК и ВТБ, 04:32 У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1 Общество, 04:27 СМИ сообщили о прерванной из-за кибератак командировке советника Трампа Политика, 04:07 В США назвали условие выработки группового иммунитета от COVID-19 Общество, 03:35 Евросоюз внес Telegram и «ВКонтакте» в «список наблюдения за пиратством» Технологии и медиа, 03:29 Как Москва вошла в топ-5 рейтинга лучших мегаполисов мира для жизни РБК и ДПиООС, 03:23 Журнал в США назвал испытание российских ракет «превью конца цивилизации» Общество, 03:05 СМИ узнали о призыве республиканцев в Сенате не оспаривать победу Байдена Политика, 02:39 Главный тренер женской сборной России по гандболу уйдет в отставку Спорт, 02:03 СК возбудил дело после нападения на охранника в поликлинике в Москве Общество, 01:56 ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за неделю Общество, 01:51 В РВСН назвали сроки постановки на боевое дежурство ракеты «Сармат» Общество, 01:25
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,65% EUR/RUB ₽89,24 -0,51% EUR/USD $1,22 +0,15%
Политика ,  
0 

Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Белоруссии

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Таким образом, Фишер станет первым американским дипломатом в Белоруссии с 2008 года. Американский посол Карен Стюарт был отозван из Белоруссии в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска, отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной стало введение санкций США против белорусских компаний.

Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Белоруссии
Политика
Джули Фишер

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах выдвинуть Фишер на пост посла США в Белоруссии в апреле. В мае он внес ее кандидатуру на утверждение Конгресса.

Ранее Фишер занимала должность заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Белоруссия США
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,39 -0,65% EUR/RUB ₽89,24 -0,51% EUR/USD $1,22 +0,15%
Материалы по теме
Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Белоруссии
Политика
У Белоруссии впервые за 12 лет появился посол в США
Политика
Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter