У Белоруссии впервые за 12 лет появился посол в США

Олег Кравченко (Фото: usa.mfa.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, передает БелТа.

Как сообщает агентство, заместители министра иностранных дел Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас займут должность послов в США и Австрии. У Белоруссии не было посла в США 12 лет.

Помимо должности посла в Австрии Дапкюнас назначен послом в Словении и постоянным представителем Белоруссии при ОБСЕ и при международных организациях, базирующихся в Вене.

Новые должности получили еще несколько чиновников. Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет послом республики в Казахстане. Бывший министр финансов Максим Ермолович займет должность посла в Великобритании, а также в Ирландии. В Нидерландах Белоруссию будет представлять первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко