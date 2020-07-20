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У Белоруссии впервые за 12 лет появился посол в США

Олег Кравченко
Олег Кравченко (Фото: usa.mfa.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, передает БелТа.

Как сообщает агентство, заместители министра иностранных дел Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас займут должность послов в США и Австрии. У Белоруссии не было посла в США 12 лет.

Помимо должности посла в Австрии Дапкюнас назначен послом в Словении и постоянным представителем Белоруссии при ОБСЕ и при международных организациях, базирующихся в Вене.

Новые должности получили еще несколько чиновников. Бывший министр промышленности Павел Утюпин станет послом республики в Казахстане. Бывший министр финансов Максим Ермолович займет должность посла в Великобритании, а также в Ирландии. В Нидерландах Белоруссию будет представлять первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко

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В 2008 году Белоруссия отозвала своего посла из США из-за введения Вашингтоном санкций против компании «Белнефтехим». Решение о возвращении послов стороны приняли в августе 2019 года после визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что конфликт между странами непродуктивен, особенно для республики. Также он отметил, что Минск заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с США, которые будут оставаться «державой номер один» в ближайшие десятилетия.

В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Кандидатуру Фишер предстоит одобрить сенату. В мае Трамп предложил ее сенату в качестве представителя США в республике.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, США
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