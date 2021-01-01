В США испытание российских ракет назвали «превью конца цивилизации»

Американский журнал Popular Mechanics охарактеризовал залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» как «превью конца цивилизации». Это следует из публикации, размещенной на сайте издания.

Ранее атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Пуск происходил из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области, все боевые блоки достигли цели. Позже в Минобороны сообщили, что дальность пуска составила более 5,5 тыс. км (это верхняя граница «средней» дальности).

«Ракеты пролетели почти над всей территории России, от места к северу от Японии до места возле Финляндии» — говорится в публикации Popular Mechanics.

В статье отмечается, что ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а ракеты из Белого моря — территории Соединенных Штатов к востоку от этой реки.