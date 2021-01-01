СК возбудил дело после нападения на охранника в поликлинике в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ранившего военнослужащего при попытке пройти через КПП медицинского учреждения в Москве. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по столице.

По версии следствия, вечером 15 декабря мужчина 1992 года рождения пытался пройти в медучреждение, расположенное на Гоголевском бульваре. При этом он напал на потерпевшего и нанес ему колото-резаные ранения.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего). Мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья ему назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщает, что подозреваемый напал на охранника военной поликлиники в Москве. «В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти», — отметили в ведомстве. Охранника доставили в ведомственную клинику.