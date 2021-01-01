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Общество ,  
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СК возбудил дело после нападения на охранника в поликлинике в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ранившего военнослужащего при попытке пройти через КПП медицинского учреждения в Москве. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по столице.

По версии следствия, вечером 15 декабря мужчина 1992 года рождения пытался пройти в медучреждение, расположенное на Гоголевском бульваре. При этом он напал на потерпевшего и нанес ему колото-резаные ранения.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащего). Мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья ему назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщает, что подозреваемый напал на охранника военной поликлиники в Москве. «В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти», — отметили в ведомстве. Охранника доставили в ведомственную клинику.

В конце ноября в центре Москвы три человека, двое из которых были в одежде доставщиков еды, ворвались в магазин, разбили витрины и избили охранника. Пострадавшего охранника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей черепа и другими повреждениями.

Москва Следственный комитет
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