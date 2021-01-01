В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить магазин

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В Санкт-Петербурге задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в попытке ограбления пункта выдачи интернет-магазина с применением игрушечного пистолета-зажигалки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Злоумышленник напал на 24-летнюю сотрудницу магазина, связал ее скотчем и стал требовать деньги, угрожая игрушечным пистолетом. После того как девушка отказалась давать деньги, мужчина скрылся с места преступления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). <...> У мужчины изъят игрушечный пистолет — зажигалка, которой он угрожал работнице пункта выдачи», — говорится в сообщении.

Сам он работает в интернет-магазине мебели и живет неподалеку, уточнили в МВД.