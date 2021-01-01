Facebook удалил три группы аккаунтов из России и Франции

Компания Facebook удалила три сети аккаунтов, страниц и групп, зарегистрированных во Франции и России, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства. Об этом Facebook сообщил в своем блоге.

«Эти сети были созданы во Франции и России, их деятельность была направлена на страны Западной Африки и Ближнего Востока», — говорится в заявлении компании.

В Facebook также отметили, что эти сети проводили «скоординированные неавторизованные действия от лица иностранной или правительственной организации».

По данным компании, две из этих трех сетей были созданы в России. Одна из них состояла из 63 аккаунтов, 29 страниц и семи групп в Facebook, а также одного аккаунта в Instagram. Ее деятельность была направлена на Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), сообщили в Facebook.