Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

Один боевик был убит в ходе контртеррористической операции в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев», — написал Кадыров.

Он добавил, что с боевиком не было пособников или других участников бандподполья. Глава Чечни также отметил, что в ходе контртеррористической операции никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

В Чечне не вводились никакие ограничительные меры в связи с операцией, обстановка в регионе стабильная и спокойная, сообщил Кадыров.