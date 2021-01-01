ФСБ задержала участников нападения на военнослужащих в Чечне в 1999 году
В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участников нападения на российских военных в 1999 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Задержанными являются уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек.
По данным ведомства, они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная Шелковского района Чечни.