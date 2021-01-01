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Политика ,  
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ФСБ задержала участников нападения на военнослужащих в Чечне в 1999 году

Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участников нападения на российских военных в 1999 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

Задержанными являются уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек.

По данным ведомства, они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная Шелковского района Чечни.

ФСБ задержала члена готовившей теракты в Московском регионе ячейки. Видео
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Тогда в результате боя погибли 15 военных российской армии, 28 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. 

В январе 2019 года Верховный суд Чечни приговорил к 14,5 года заключения члена банды Басаева — Руслана Батаева. По данным следствия, Батаев добровольно вступил в преступную группу, которая действовала в Чечне, после чего принял участие в боестолкновениях с российскими военными, в том числе в боях в районе станицы Червленная.

Чечня Шамиль Басаев задержание ФСБ
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