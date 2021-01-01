Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю

Майк Помпео (Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images)

Попытки министра иностранных дел России Сергея Лаврова обвинить США в политических играх в Средиземноморье и срыве назначения нового спецпредставителя генсека ООН в Ливии не соответствуют фактам. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, говорится на сайте Госдепа. По его словам, это не США, а сама Россия угрожает стабильности региона.

«Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова ошибается в фактах и пытается переписать историю», — отмечается в заявлении.

В начале октября российский министр указал на необходимость как можно скорее назначить спецпосланника ООН по Ливии, чье место пустует с марта. По словам Лаврова, главным препятствием к этому являются США. «Ни для кого не секрет, что главным тормозом является позиция США, которые буквально пытаются воспрепятствовать действиям генерального секретаря», — заявил глава МИД.

Помпео сообщил, что США стремятся обеспечить «безопасность и процветание» Восточного Средиземноморья. По его словам, Вашингтон поддерживает формирование инклюзивного правительства в Ливии, для чего нужна наделенная полномочиями миссия ООН. Россия же выступает деструктивным фактором.