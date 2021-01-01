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Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю

Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images)

Попытки министра иностранных дел России Сергея Лаврова обвинить США в политических играх в Средиземноморье и срыве назначения нового спецпредставителя генсека ООН в Ливии не соответствуют фактам. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, говорится на сайте Госдепа. По его словам, это не США, а сама Россия угрожает стабильности региона.

«Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова ошибается в фактах и пытается переписать историю», — отмечается в заявлении.

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В начале октября российский министр указал на необходимость как можно скорее назначить спецпосланника ООН по Ливии, чье место пустует с марта. По словам Лаврова, главным препятствием к этому являются США. «Ни для кого не секрет, что главным тормозом является позиция США, которые буквально пытаются воспрепятствовать действиям генерального секретаря», — заявил глава МИД.

Помпео сообщил, что США стремятся обеспечить «безопасность и процветание» Восточного Средиземноморья. По его словам, Вашингтон поддерживает формирование инклюзивного правительства в Ливии, для чего нужна наделенная полномочиями миссия ООН. Россия же выступает деструктивным фактором.

«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос <...> по всему региону», — отметил госсекретарь.

В начале декабря Лавров говорил, что Средиземноморье платит непомерно высокую цену за геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников. По мнению министра, Запад пытается навязать народам региона свою модель развития, что нарушает стабильность Средиземноморья и ведет к росту терроризма, разгулу преступности, тяжелой гуманитарной ситуации.

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